Соревнования по медиапланке пройдут на «Зеленом марафоне» в Новосибирске

Регистрацию на забег от «Зеленого марафона» прошли свыше пяти тысяч человек, отдельная номинация ждет журналистов, SMM-специалистов, сотрудников пресс-служб и всех причастных к медиа-сообществу.

Ближайшая суббота, 1 июня, подарит профессиональным спортсменам и любителям массу ярких впечатлений — стартует «Зеленый марафон» на Михайловской набережной. Жители и гости города уже подали заявку на марафон, на сегодня желающих почти 5 тысяч человек. Дистанции для любой категории — новичков и «продвинутых спортсменов». Для сотрудников п ресс-служб, СМИ, SMM-направлений —отдельная номинация — соревнование по планке.



«Поднять планку очень тяжело, но еще сложнее ее удержать»,— говорится в релизе-приглашении.



Старт соревнования по планке 1 июня в 10:00. Для участия необходимо зарегистрироваться, сообщив о своем желании на почту press_sib@sberbank.ru.

Отдельно стоит отметить, что желающим пробежать дистанцию, стоит учесть, что есть несколько вариантов:

1) 4,2 километров и 10 километров для взрослых участников;

2) 500 метров для детей 4-13 лет и 4,2 километров для детей 14-17 лет;

3) Инклюзивный забег на 500 метров.

Все средства, полученные в ходе забега, будут переданы детям с ментальными особенностями и опытом сиротства (благотворительный Фонд «Вклад в будущее»).