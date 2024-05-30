Стал известен прогноз погоды на 3 дня в Новосибирске

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать новосибирцам в ближайшие три дня.

По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 мая, в пятницу, температура ночью будет варьироваться от +4 до +9 градусов, днем — +9 — +11. Также ожидается небольшой дождь. Порывы ветра до 4 метров в секунду.

1 июня температура в ночное время будет колебаться от +7 до +12 градусов. Днем станет теплее — +13 — +15. Преимущественно облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, до 3,4 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, ночью +8 — +13 градусов, днем +16 — +17. Утром возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 3,5 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирске в Первомайском сквере перекладывают тротуарную плитку.