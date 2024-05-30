Стали известны самые худшие для жизни районы Новосибирска по версии портала 2ГИС

В Новосибирске назвали самые худшие для жизни районы.

По данным портала АиФ-Новосибирск, на основе отзывов 2ГИС был составлен рейтинг районов Новосибирска с наиболее низкими оценками.

На 3,3 балла из 5 возможных оценили Ленинский район — жителей Новосибирска возмутила грязь и плохие дороги в этой местности.

Чуть больше получил Октябрьский район — новосибирцы поставили ему 3,5 балла. По их мнению, это самый эпицентр бесконечных пробок.

Дзержинский район Новосибирска оценили в 3,5 баллов из 5 и отметили, что там категорически не хватает общественного транспорта.

И 3,8 балла поставили Кировскому району, выделив там плохую дорогу и инфраструктуру.

Напомним, что в Новосибирске появился рейтинг худших детских больниц по версии 2ГИС.