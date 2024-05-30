Ученые Новосибирска рассказали о восстановлении мозга после инсульта

Новосибирские ученые рассказали о том, как восстанавливается мозг после инсульта.

Специалисты Международного томографического центра СО РАН рассказали о восстановлении мозга после инсульта у пациента.

По их словам, для реабилитации после болезни являются первые три месяца — при поражении мозга меняется тканевой кровоток по всему мозгу, но изменения компенсируются — в зависимости от объемов поражения.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске ученые предлагают добывать редкие металлы из подземных рассолов.