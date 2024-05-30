Умерла актриса Анастасия Заворотнюк — дата смерти, похороны

Актрисе было 53 года, она боролась с раком больше пяти лет.

Звезда «Моей прекрасной няни», отпраздновавшая 3 апреля 53-летие, скончалась в ночь на 30 мая.

«Вчера вечером телефон показал мне это воспоминание, когда мы с мамой восемь лет назад, попали под сильный дождь, прятались под деревом, и звонили Вальку, чтобы она нас забрала. А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет», — написала старшая дочь Анны Заворотнюк от первого брака в своем микроблоге.

Далее 28-летняя Анна подчеркнула, что гордится матерью, которая до последнего боролась за жизнь.

«Мама, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — резюмировала ее дочь.

Информация о похоронах на данный момент не сообщается. По некоторым данным прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк перестала показываться на публике с 2019 года. Какое-то время диагноз замалчивался, но позже стал известен россиянам. Последние несколько месяцев актриса находилась дома в Москве, лечилась в стенах родной квартиры. У Анастасии Заворотнюк остось трое детей: сын и дочь от второго брака, а также дочь от третьего мужа. Первым избранником был Олаф Шварцкопф, вторым — бизнесмен Дмитрий Стрюков, третьим — фигурист Петр Чернышев.