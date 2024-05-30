Умерла прекрасная няня: трагическая судьба Анастасии Заворотнюк и триумф на экране

30 мая стало известно о смерти звезды российского кино Анастасии Заворотнюк. Известной по главной роли телесериала «Моя прекрасная няня». Сиб.фм собрал факты из жизни знаменитости.

В ночь на 30 мая от онкологии скончалась актриса Анастасии Заворотнюк: последний раз она появлялась на публике весной 2019 года — тогда многие решили, что российская актриса взяла паузу в связи с рождением дочери (малышке Миле на тот момент было полгода). Чуть позже появились слухи про серьезное заболевание — опухоль мозга.

«Я сначала подумала, что это неправда. Что все это не так страшно, но оказалось, что болезнь очень серьезная»,— призналась заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук в эфире одной из телепередач.

Диагностировали у актрисы глиобластому, которую относят к четвертой степени злокачественной опухоли. Многие предположили, что процедура ЭКО могла спровоцировать серьезное заболевание и последствия. 47-летняя Заворотнюк родила осенью 2018-го, а уже весной 2019-го пропала из телеэкранов.

«Я прошу всех, кто меня видит и слышит, мысленно пожелать Насте выйти из этой беды», — обратился к поклонникам звезды коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин, сыгравший в проекте дворецкого.

Анастасия Заворотнюк проходила лечение в российско-израильской онкологической больнице города Москвы. Большую поддержку оказывали родные и близкие: любимый муж и фигурист Петр Чернышев, двое детей актрисы от предыдущего брака — Анне на тот момент было 22 года, Майклу — 18 лет.

Борьба с тяжелой болезнью затянулась на долгие годы: поддержку в лечении оказывали коллеги по цеху и шоу-бизнесу. Сообщалось, что Петр Чернышев работает наизнос, он не щадит себя, чтобы помочь любимой.

Однако были и те, кто считал иначе. Мол, Чернышев давно не живет с Заворотнюк, бросил жену и ушел к другой. Впрочем подобного рода слухи преследовали парочку до и после брака. Познакомились Чернышев и Заворотнюк на съемках передачи «Танцы на льду», и это была любовь с первого взгляда.

«Это было похоже на электрический разряд», — признавалась Заворотнюк в многочисленных интервью, рассказывая про первую встречу с будущим мужем.

Чернышев говорил о Заворотнюк нечто похожее, добавляя: «Сразу понял, что это мое!». На тот момент спортсмен был титулован, имел в копилке многочисленные регалии, в том числе две золотые медали за победу в чемпионате мира по танцам на льду.

Предложение Чернышев сделал необычно и неожиданно — в Сардинии.

«Он пошел в море и, выйдя из воды, подошел и сказал: «Смотри, что я нашел!» На ладони было кольцо с бриллиантом», — вспоминала эпизод Заворотнюк.

Далее — скромная роспись в Москве и тайное венчание в Крыму (дата венчания 13 октября 2008 года). С детьми Анастасии Заворотнюк от первого брака у Чернышева сложились дружеские отношениях: они прекрасно ладили и не конфликтовали.

Когда в октябре 2018 года Анастасия родила дочь Милу, Майкл вместе с отчимом Петром Чернышовым прибыл в роддом, а взяв сестрёнку на руки, расплакался... от счастья.

После того, как Анастасия Заворотнюк заболела, ее дочь Анна продолжала заботиться о маме, но и про свою жизнь не забывала. Успела выйти замуж за перспективного молодого человека, жила на две страны — Россия и ОАЭ. Многие осудили ее, мол, «должна быть в трауре», были и те, кто поддержал.

Карьера Анастасии Заворотнюк

Родилась актриса 3 апреля 1971 года в Астрахани. Родители связаны с творческом: мама служила актрисой в местном ТЮЗе, отец — режиссер на телевидении, трудился над документальными лентами. Все детство Анастасия Заворотнюк провела в театре, вместе с мамой. Писала стихи, увлекалась танцами, музыкой. После школы поступила на исторический факультет местного института в Астрахани. Но уже в начале учебного года поняла, что совершила ошибку. Отцу сказала, что в конце года поедет в Москву поступать на актерский, тот поддержал. Маме говорить правду не стала, знала, что та не одобрит. Сказала, что едет на археологические раскопки.

С первого раза не поступила в актерский вуз, но отец поддержал и рекомендовал не сдаваться. Через год будущая звезда поступила в Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Николаевича Леонтьева).

На счету актрисы 30 киноработ и 20 театральных ролей, часть спектаклей ставили в театре-студии Олега Табакова. Многие знают Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня», который выходил на телеэкранах пять лет: с сентября 2004 года по январь 2009 года.

Анастасия Заворотнюк носит звание «Заслуженная актриса РФ».