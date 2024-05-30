В Новосибирске адвоката обвинили в разглашении фактов убийства парня на пляже «Бумеранг» в эфире Первого канала

В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката, защищающего подсудимого по убийству 16-летнего парня на пляже «Бумеранг».

Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь утвердил обвинительное заключение, предъявленное адвокату, обвиняемому в нарушении ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным о недопустимости их разглашения без согласия следователя).

По данным следствия, адвокат защищал интересы Ивана Прудникова, обвиняемого по делу об убийстве 16-летнего школьника на пляже «Бумеранг». Его предупредили о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. Но адвокат предоставил видеозапись допроса обвиняемого в программу «Мужское/Женское».

«Действуя из личной заинтересованности, чтобы популяризировать себя как квалифицированного адвоката по уголовным делам и создании общественного мнения о его профессиональных навыках, путем формирования у неопределенного круга лиц убеждения о невинности его подзащитного, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего, предоставил без согласия следователя видеозапись допроса, которая является приложением к протоколу, сотрудникам телевещательной компании», — сообщил Сиб.фм источник в прокуратуре Новосибирской области.

Фрагмент записи вышел в эфир федерального канала и стал доступен неограниченному кругу лиц, не являющихся участниками уголовного судопроизводства, отметили в ведомстве.

«Адвокат разгласил данные предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего, нарушив интересы правосудия. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в прокуратуре.

История убийства

Инцидент произошел в июне 2018 года. 16-летнего парня убили в кемпинге рядом с пляжем «Бумеранг». Около 9:30 парень проснулся и пошёл на улицу в туалет. Через несколько минут он вернулся, истекая кровью.

«Парень успел вымолвить: «Он там», после чего рухнул на пол. К сожалению, спустя некоторое время он скончался», — ранее сообщал Сиб.фм.

В январе 2023 года начался суд по этому делу. На скамье подсудимых оказался бывший охранник кемпинга Иван Прудников. Он признался в убийстве. Однако позже отказался от показаний. В суде он заявил, что на него надавили, а на работу в кемпинг он устроился через три дня после убийства.

В феврале суд оправдал Ивана Прудникова. Однако уже в апреле его снова взяли под стражу. Под арестом он пробудет до 24 июля.