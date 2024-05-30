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В Новосибирске до 1 сентября продлили арест экс-директору МУП «САХ»

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Суд Новосибирска продлил арест бывшему директору МУП «САХ».

В Новосибирске Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей экс-директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову до 1 сентября 2024 года.

Зыков обвиняется в присвоении или растрате.

Напомним, что 1 апреля в Новосибирске сотрудники ФСБ РФ задержали директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова за то, что он вместе с женой похищал бюджетные средства предприятия. В результате его обвинили по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей».

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Нина Раневская
Журналист

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