В Новосибирске до 1 сентября продлили арест экс-директору МУП «САХ»

Суд Новосибирска продлил арест бывшему директору МУП «САХ».

В Новосибирске Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей экс-директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову до 1 сентября 2024 года.

Зыков обвиняется в присвоении или растрате.

Напомним, что 1 апреля в Новосибирске сотрудники ФСБ РФ задержали директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова за то, что он вместе с женой похищал бюджетные средства предприятия. В результате его обвинили по статье «присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей».