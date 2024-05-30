В Новосибирске могут впервые провести матч звёзд КХЛ

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги – это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие сильнейшие хоккеисты лиги.

Хоккейный клуб «Сибирь» рассматривает возможность проведения матча звёзд Континентальной хоккейной лиги на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Об этом сообщил генеральный директор команды Лев Крутохвостов на пресс-конференции.

Он отметил, что вопрос об организации этого мероприятия активно обсуждается. Однако окончательного решения пока нет.

Матч звёзд КХЛ является ежегодным событием, где выступают лучшие игроки лиги и проводятся различные хоккейные шоу. В прошлом сезоне мероприятие прошло на «СКА» арене в Санкт-Петербурге.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ХК «Сибирь» хочет привлечь новых спонсоров к началу нового сезона.