ХК «Сибирь» хочет привлечь новых спонсоров к началу нового сезона

Хоккейный клуб «Сибирь» планирует привлечь новых спонсоров перед началом нового сезона.

Хоккейный клуб «Сибирь» планирует привлечь новых спонсоров к началу нового сезона КХЛ. Об этом 30 мая сообщил генеральный директор клуба Лев Крутохвостов на пресс-конференции.

Он назвал это одной из приоритетных задач клуба.

«Поэтому, естественно, мы планируем привлечение новых спонсоров, какие-то инвестиции, есть по этому поводу уже несколько проектов в данный момент. И я думаю, что к началу сезона у нас появятся те спонсоры, те инвесторы, те меценаты, которых не было до этого дня в клубе», — сказала Крутохвостов.

О чем еще было сказано на пресс-конференции, можно прочитать в материале Сиб.фм.