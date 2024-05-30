В Новосибирске на уборку улиц выделят почти 170 миллионов рублей

В Новосибирске на уборку улиц будет выделено 169 миллионов рублей.

Максим Кудрявцев, глава Новосибирска, поручил увеличить количество рабочих бригад для уборки городских улиц. Правительство выделило на эти цели дополнительные 169 миллионов рублей.

Выделенные средства будут направлены на выплату заработной платы сотрудникам и приобретение нового инвентаря. Планируется, что бригады будут сформированы к середине лета.

Так, в Новосибирске планируется увеличить количество ручной уборки в таких местах, как остановки общественного транспорта, опоры контактной сети, парковочные карманы и съезды для колясок. Эти участки города невозможно очистить с помощью механизированных средств.

Напомним, что мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о поисках начальника дептранса.