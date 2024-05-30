В Новосибирске жильцы многоэтажки рассказали подробности самоубийства 25-летнего парня

В Новосибирске под окнами многоэтажного дома нашли тело парня. Соседи утверждают, что ему было 25 лет.

В Новосибирске под окнами многоэтажного дома на улице Дуси Ковальчук, 250, обнаружили парня на асфальте вечером 29 мая. Информация об этом появилась в пабликах в соцсети «Вконтакте».

Со слов очевидцев, рядом с телом был сильно покореженный автомобиль, стоявший на парковке. На место происшествия приехала скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Жительница дома Ирина рассказала корреспонденту Сиб.фм, что увидела погибшего, когда возвращалась с ребёнком из детского сада.

С её слов, в домовом чате она узнала, что парню всего 25 лет.

«Ситуация не очень приятная. Соседи написали, что суицид. В нашем доме он не жил», — поделилась женщина.

В Следственном комитете по Новосибирской области отметили, что по факту обнаружения тела проводится проверка.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории многоквартирного дома», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято дальнейшее решение.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске росгвардейцы спасли парня от попытки суицида на Димитровском мосту.