В Новосибирске разыскивают мужчину, который расплачивался за покупки чужой картой

В Новосибирске разыскивают мужчину, который оплатил покупки чужой банковской картой.

В Новосибирске полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в краже банковской карты и ее использовании для оплаты покупок. Инцидент произошел 19 мая. Мужчина потратил более 6000 рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина надел кепку и олимпийку, чтобы скрыть свою внешность, когда совершал покупки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он расплачивался чужой банковской картой в разных магазинах Ленинского района.

В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам за помощью в установлении личности мужчины.

Напомним, что на левом берегу Новосибирска пожарные спасли трех человек из горящего дома.