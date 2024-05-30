В Новосибирске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся

Водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП, ищут в Новосибирске.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска появилось сообщение с просьбой помочь в поиске водителя, который вечером 29 мая сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

“В 17 часов 00 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, ВАЗ-2114), двигался по улице Рассветной и в пути следования, в районе дома № 17, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода”, – уточнили в ведомстве.

В полиции просят свидетелей аварии позвонить по телефонам: 232–23–51, 232–23–35.

Напомним, что смертельная авария произошла на трассе Челябинск-Новосибирск — «Ниссан» влетел в «КамАЗ».