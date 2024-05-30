В Новосибирской области назвали самые грибные места региона

В Новосибирской области составлен список мест, где можно собирать грибы.

Наиболее популярным местом оказался Караканский бор, в 120 км от Новосибирска. В настоящее время там можно найти сморчки, но уже через неделю начнётся сезон белых грибов.

Село Бурмистрово отличается хорошими местами для сбора груздей, хотя их сезон начнётся лишь в июле. Там же грибники находят маслята, волнушки, сыроежки и боровики.

Академгородок также привлекает грибников. В лесопарке имени Синягина в Краснообске можно найти маслята, а в Кольцово особенно популярны боровики и подберезовики.

В Кудряшовском бору можно найти подосиновики, подберезовики, белые грибы, сыроежки и опята. А в Матвеевке, в Первомайском районе, обычно собирают маслята.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском грибник нашёл первые подберезовики.