В Новосибирском зоопарке маленького манула назвали Анечкой

Новосибирский зоопарк посетила Анна Терешкова.

В Новосибирском зоопарке в апреле появились двенадцать манулов. Одна из самок родила пять наследников, вторая — семь.

Зоопарк недавно посетила экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, которая рассказала, что одного из малышей назвали Анечкой.

«Две Анечки! Девочку манула в нашем зоопарке имена Ростислава Шило назвали Анечкой! Приятно!», — написала Терешкова в своих социальных сетях.

Она также отметила, что очень рада, что пришла работать в мэрию, потому что ей посчастливилось познакомиться и общаться с Ростиславом Шило, который ранее был директором зоопарка.

Напомним, что Сиб.фм собрал фото новорожденных животных в Новосибирском зоопарке.