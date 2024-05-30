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общество

В Новосибирском зоопарке маленького манула назвали Анечкой

Фото: телеграм-канал «Терешкова Анна»

Новосибирский зоопарк посетила Анна Терешкова.

В Новосибирском зоопарке в апреле появились двенадцать манулов. Одна из самок родила пять наследников, вторая — семь.

Зоопарк недавно посетила экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, которая рассказала, что одного из малышей назвали Анечкой.

«Две Анечки! Девочку манула в нашем зоопарке имена Ростислава Шило назвали Анечкой! Приятно!», — написала Терешкова в своих социальных сетях.

Она также отметила, что очень рада, что пришла работать в мэрию, потому что ей посчастливилось познакомиться и общаться с Ростиславом Шило, который ранее был директором зоопарка.

Напомним, что Сиб.фм собрал фото новорожденных животных в Новосибирском зоопарке.

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Нина Раневская
Журналист

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