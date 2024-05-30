В селе Новосибирской области температура опустилась до -5 градусов

В Новосибирской области зафиксировали температуру -5 градусов.

Утром 30 мая в Новосибирской области синоптики отметили похолодание. В селе Усть-Тарка температура воздуха опустилась до -5,1 градуса, а в соседнем Венгерово — до -4,2 градуса.

По информации Западно-Сибирского УГМС, наиболее сильное понижение температуры было зафиксировано в северо-западной части области. В селе Убинское столбики термометров опустились до -4,2 градуса, а в Каргате — до -3,5 градуса.

В то же время в самом Новосибирске температура была значительно выше: утром она поднялась выше 0 градусов. В городе Искитиме было холоднее: -2,2 градуса.

Напомним, что стал известен прогноз погоды на 3 дня в Новосибирске.