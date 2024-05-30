Зоопарк Новосибирска показал тренировку белого тигренка Кови

В новом видео, выпущенном Новосибирским зоопарком, белый тигренок по имени Кови демонстрирует свои навыки лазания и исследовательские способности.

Кови активно использует установленные в его вольере сооружения, ловко перемещаясь с одного на другое. Тренировочный полигон стал для тигренка местом для развития акробатических навыков.

С момента своего появления в зоопарке Кови заметно вырос и окреп. Его движения стали более сильными и грациозными, напоминающими взрослого хищника.

Если раньше Кови предпочитал валяться на земле и спокойно изучать окружение, то теперь он активно осваивает вертикальное пространство. Он подтягивается на бревнах и прыгает с платформ, совершенствуя свои навыки.

Кови – детеныш бенгальских тигров, родившийся в октябре 2023 года. В Новосибирский зоопарк его привезли в мае из Барнаула.