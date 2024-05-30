Звездный час: в Сибири названы авторы лучших работ о цифровых решениях и спутниковых технологиях

В Сибири «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа XIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В этом году главными темами стали российские ИТ-разработки и спутниковые технологии.

Лучших сибирских авторов определило жюри: председатели региональных отделений союза журналистов и другие яркие представители медиа сферы, а также руководители Новосибирского филиала «Ростелекома». Победителями признаны участники из Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерова и Барнаула, рассказывающие в своих материалах о развитии отечественных цифровых сервисов, использовании нейросетей в литературе и применении беспилотников в сельском хозяйстве.

«С интенсивным развитием ИТ-технологий возросла необходимость грамотно и доступно информировать общество о цифровых возможностях. Благодаря конкурсу мы видим, что ежегодно повышается экспертность сибирских журналистов в этой сфере, появляются новые темы, новые форматы. В этом году большинство работ посвящено российским технологичным разработкам и искусственному интеллекту», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Тема ИТ-технологий в настоящее время остается одной из самых актуальных и интересных. А в Сибири есть много талантливых журналистов, которые освещают ее очень оригинально и нестандартно. Особенно рад увидеть среди победителей работу алтайской коллеги», — отметил член конкурсного жюри, председатель Алтайского отделения Союза журналистов России Андрей Абрамов.

Журналисты и блогеры, занявшие первые места в основных номинациях — «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Печатная пресса», «Интернет-СМИ», «Радио и подкасты», «Социальные медиа» — отправятся в июне в Москву для участия в федеральном этапе. Там же будут названы имена победителей в спецноминациях: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России, «Спутники для людей» — от федерального оператора спутниковой связи РТКОММ, «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде. Обладатели первых мест на общероссийском уровне в сентябре поедут на Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

«Для меня участие в конкурсе — возможность развиваться и проверить себя. Тема технологий не самая простая: необходимо постоянно поддерживать профессиональный уровень, чтобы рассказывать о ней грамотно. Благодарна жюри за высокую оценку моей работы и, конечно, надеюсь одержать победу на федеральном этапе и побывать на Байконуре», — отметила победитель регионального этапа в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ», корреспондент красноярского телеканала «Енисей» Эльвира Ефимова.

В номинации «Печатная пресса»:

1 место — Алиса Тростникова из Алтайского края за работу «Услуга за услугу. Барнаульские разработчики создали бесплатный сервис для онлайн-записи и планируют охватить им весь мир»;

2 место — Ольга Михайлова из Красноярского края за работу «От идеи — до фабрики»;

3 место —Роман Чертовских из Томской области за работу «Что такое финансовые маркетплейсы и как они работают».

В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

1 место — Эльвира Ефимова из Красноярского края за работу «Летающий агроном над цифровыми полями»;

2 место —Кристина Соснина из Республики Бурятия за работу «Kaмep фoтo и видeoфикcaции в Улaн-Удэ cтaнeт бoльшe. Kтo и зaчeм бyдeт cлeдить?»;

3 место — Юлия Думанова из Омской области за работу «Кибержертвы».

В номинации «Радио и подкасты»:

1 место — Ольга Кадникова из Кемеровской области за работу «Как незрячие освоили смартфон?»;

2 место — Ольга Ведерникова из Алтайского края за работу «Цифровые дети: как 11-классник стал айтишником и начал официально работать, учась в школе»;

3 место — Алина Сивенкова из Томской области за работу «Нейросеть всех нас заменит?».

В номинации «Интернет-СМИ»:

1 место — Анастасия Хмезюк из Томской области за работу «Писатели в эпоху киберпанка: сотрудничество авторов с нейросетями»;

2 место —Игорь Черных из Новосибирской области за работу «Искусственный интеллект: способен ли инструмент стать личностью и чем это грозит?»;

3 место —Станислав Казаченко из Красноярского края за работу «Разработчик уникального приложения AYANA: Языки и культуру малых народов спасет искусственный интеллект».

В номинации «Социальные медиа»:

1 место — Ксения Петренко из Новосибирской области за работу «Айти-конференция Ростелекома»;

2 место — Андрей Мужщинский из Красноярского края за работу «"Эй, вы там, на Камчатке". Чтобы провести проводной интернет туда, где начинается Россия, понадобилось два года»;

3 место — Андрей Мужщинский из Красноярского края за работу «Так и от онлайна не спрячешься! На побережье Тихого океана испытали мобильный узел связи».

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