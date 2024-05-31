10 лучших фильмов весны 2024 года: шутки от Района Гослинга и эротика от теннисистов

Весна текущего года подарила любителям кино немало шедевров: часть из них уже доступна для просмотра в сети, часть можно увидеть в кинотеатрах. Голливудские звезды предстанут в новых образах — такими их зрители еще не видели.

«Дом у дороги»

Новый боевик стал большим подарком для поклонников актера Джейка Джилленхола, который давно полюбился за талант перевоплощаться и меняться для роли физически, в том числе сильно худеть или напротив набирать вес. Новый «Дом у дороги» — это ремейк старого фильма, снятого 35 лет назад в 89-ом. История киноленты рассказывает про бывшего бойца UFC Элвуда Далтона, который переживает не лучшие времена. Он живёт в машине и зарабатывает участием в подпольных боях без правил. Владелица бара «Дом у дороги» предлагает спортсмену подзаработать вышибалой, тот соглашается. Фильм не лишен нотки юмора, в одной из сцен Конор Макгрегор водит Джилленхола лицом по фортепьяно, второй находит минуту заметить: «Инструмент расстроен».

«Дюна. Часть 2»

Фильм снят по мотивам романа Фрэнка Герберта «Дюна», первая часть вышла три года назад, вторая 1 марта 2024 года. Вторая часть картины началась с той точки, где закончилась первая. Если в первой части зрителей знакомили с героями, взаимоотношениями этих героев друг с другой, то вторая часть стала более динамичной и богатой на события. За неполные первые три недели проката картина собрала более 500 миллионов долларов: миллионы поклонников картины поспешили в кинотеатры, чтобы увидеть первыми.

«Каскадеры»

Райан Гослинг мастер сниматься в комедийных фильмах или же отыгрывать драматические роли. В «Каскадерах» исполняет главную роль: потерпев неудачи в карьере его герой из-за травмы находит работу попроще — парковщиком. Однако судьба снова ведет его обратно... Не обойдется без любовной линии, экшена и драйва.

«Падение империи»

Масштабный триллер о гражданской войне в США, где одну из главных ролей играют журналисты. Их цель записать последние слова президента и сфотографировать его накануне неминуемой смерти, но сталкиваются с трудностями. Бензин становится дороже золота (негде заправить автомобиль), а цена человеческой жизни резко падает — идет буквально «падение империи».

«Планета обезьян: Новое царство»

Популярная кинофраншиза, «выстрелившая» в далеких 60-х, вновь вернулась на киноэкраны. Сюжет основывается на романе французского писателя Пьера Буля, написанного в 1963 года. В киноленте люди и звери продолжат делить планету, а юный шимпанзе, отправившийся в путешествие, узнает нечто, перевернувшее его жизнь и жизнь других героев киноленты.

«Предчувствие»

Кинолента французского режиссёра Бертрана Бонелло в жанре романтической антиутопии. Главная героиня проходит собеседование с искусственным интеллектом в 2044 году, но ей ставят непростую задачу —очистить ДНК от прошлых жизней. Избавиться ей предстоит также от эмоций и чувств. Зрителей ждет знакомство с разными эпохами, в том числе начала 20-го века, ведь ей предстоит отправиться в путешествие в 1910-ые.

«Претенденты»

Спортивная драма итальянского режиссера Луки Гуаданьино, которая погружает зрителя в увлекательную историю теннисистов. В центре сюжета любовный треугольник между тремя спортсменами: муж с женой и ее экс-бойфренд. Не обойдется без трогательных и даже сцен. Сразу после выхода фильма в сети появились мемы и цитаты оттуда, а интернет-пользователи призвали жюри конкурсов включить картину в «зал славы историй о любовных треугольниках».

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

В "Дороге ярости" зрителям дали лишь пару намеков на происхождение Фуриосы. Новый фильм исправляет этот «недочет» и посвящает Фуриосе два часа двадцать восемь минут киноленты. Фильм уже был показан в Каннах, скоро доберется до России.

«Министерство неджентльменских дел»

Захватывающий боевик от Гая Ричи основан на реальных событиях и рассказывает о периоде ВОВ. В основе киноленты — документальная книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Фильм динамичен, не лишен юмора и полон ярких и порою абсурдных сцен. Роль антагониста досталась Тилю Швайгеру., который знаком зрителям по фильму «Достучаться до небес» (1997 год).

Майор Гром

Приключенческий блокбастер «Майор Гром: Игра» успешно стартовал в российских кинотеатрах и уже получил немало положительных отзывов. Основан фильм на комиксах в альтернативном Петербурге, где главный герой серии — майор полиции по имени Игорь Гром борется с преступниками. Фильм полон экшн-кадров, в том числе взрыва Александровской колонны в центре Петербурга. Разумеется, это компьютерная графика, историческое место не пострадало. В главных ролях Игорь Громролях Тихон Жизневский Любовь Аксёнова Сергей Горошко Алексей Маклаков и другие.