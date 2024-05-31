Блогер из Новосибирска снялась в документальном кино про сильных женщин

Новосибирская блогер Ольга Платонова снялась в фильме о сильных женщинах.

Она стала героиней третьего фильма документально-исследовательского цикла «Быть женщиной», режиссером которого является Наталья Мозилова.

Короткометражные фильмы снимаются по всей России и посвящены различным темам, таким как материнство, сила и отношения. Возраст героинь фильмов варьируется от 14 до 100 лет. Фильм с участием Платоновой рассказывает о красоте.

Вместе с Ольгой Платоновой в первом сезоне также приняли участие актриса Юлия Меньшова, журналист Тутта Ларсен, космонавт-испытатель Анна Кикина и другие.

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