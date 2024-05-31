Для школьников Новосибирска введут два новых предмета

С 1 сентября новосибирским школьникам введут изменения в учебном расписании.

По информации правительства региона, в программе учебных предметов появятся два новых направления.

Первое изменение касается замены предмета ОБЖ на уроки по «Основам безопасности и защиты Родины» для учеников средней и старшей школы. Этот предмет будет включать в себя образовательные модули по национальной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций, начальной военной подготовке, основам медицинских знаний и гражданской обороне, уточнили в пресс-службе правительства.

Второе изменение касается предмета «Технология», который с начала нового учебного года будет переименован в «Труд (Технология)». В обновленной программе этого предмета будет больше информации о современных профессиях, что поможет учащимся определиться с выбором будущей профессии. Уроки по новому предмету будут проводиться как в начальной, так и в средней школе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бюджет Новосибирска вырос на 13,3 миллиардов рублей.