Дмитрий Перязев покинул пост главы департамента ЖКХ мэрии Новосибирска

Дмитрий Перязев сегодня, 31 мая, покинул пост главы департамента ЖКХ. Об этом сообщает vn.ru.

С 13 мая было известно, что у департамента ЖКХ, как и у других структур мэрии, сменится руководитель, однако точная дата увольнения Перязева не сообщалась.

Кто станет новым главой департамента ЖКХ пока неизвестно. По неподтвержденной информации, Дмитрий Перязев начнет работать в новосибирском филиале компании СГК.

Дмитрий Перязев занимал должность главы департамента ЖКХ мэрии с 2018 года. Он родился в 1972 году в Новосибирске и в 1996 году окончил Новосибирскую государственную академию строительства по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция» с квалификацией «инженер-строитель». До прихода в мэрию Перязев трудился в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и МУП «Энергия».

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском на главу Краснозерского района Семенову возбудили уголовное дело.