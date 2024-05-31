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общество

Под Новосибирском на главу Краснозерского района Семенову возбудили уголовное дело

Фото: nso.ru

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Краснозерского района Оксаны Семеновой.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Семенова требовала передачи муниципального имущества у муниципальных предприятий и коммерческих организаций на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. Далее она передавала это имущество на праве аренды по заниженной стоимости, выходя за рамки своих полномочий и давая незаконные поручения.

По оценкам прокуратуры, эти действия привели к значительному ущербу бюджету Краснозерского района в размере более 2,5 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что задержаны участники преступления, совершившие мошенничество в особо крупном размере в отношении крупного банка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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