Под Новосибирском на главу Краснозерского района Семенову возбудили уголовное дело

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Краснозерского района Оксаны Семеновой.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Семенова требовала передачи муниципального имущества у муниципальных предприятий и коммерческих организаций на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. Далее она передавала это имущество на праве аренды по заниженной стоимости, выходя за рамки своих полномочий и давая незаконные поручения.

По оценкам прокуратуры, эти действия привели к значительному ущербу бюджету Краснозерского района в размере более 2,5 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что задержаны участники преступления, совершившие мошенничество в особо крупном размере в отношении крупного банка.