Губернатор Травников наградил медалью дальнобойщика из Новосибирска

На церемонии вручения наград в Новосибирской области дальнобойщик Дмитрий Ивженко стал обладателем медали «Участника гуманитарного конвоя».

Эта награда была присуждена ему за его постоянную и ценную работу в перевозке гуманитарных грузов в различные регионы России начиная с 2022 года.

Губернатор Новосибирской области выразил признательность за его долгое и нелегкое участие в этих гуманитарных миссиях. Он отметил, что для Дмитрия перевозка грузов стала не просто работой, но и образом жизни.

Удостоверение к медали было подписано начальником 937-го артиллерийского полка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском отремонтируют к октябрю два моста через реку Верх-Тула.