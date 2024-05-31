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общество

Губернатор Травников наградил медалью дальнобойщика из Новосибирска

Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

На церемонии вручения наград в Новосибирской области дальнобойщик Дмитрий Ивженко стал обладателем медали «Участника гуманитарного конвоя».

Эта награда была присуждена ему за его постоянную и ценную работу в перевозке гуманитарных грузов в различные регионы России начиная с 2022 года.

Губернатор Новосибирской области выразил признательность за его долгое и нелегкое участие в этих гуманитарных миссиях. Он отметил, что для Дмитрия перевозка грузов стала не просто работой, но и образом жизни.

Удостоверение к медали было подписано начальником 937-го артиллерийского полка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском отремонтируют к октябрю два моста через реку Верх-Тула.

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Игорь Кириченко
Журналист

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