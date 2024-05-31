Под Новосибирском отремонтируют к октябрю два моста через реку Верх-Тула

В рамках национального проекта БКД в Новосибирской области начали ремонт двух мостов на павлодарской трассе через реку Верх-Тула.

Эти мосты расположены на 23-м километре автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Они играют ключевую роль в транспортной инфраструктуре, обеспечивая проход пассажирских автобусов и транспортировку грузов в Казахстан и обратно. Длина первого моста составляет 47 метров, второго – 50 метров.

Работы по ремонту начались в апреле 2024 года и на данный момент выполнено 12 процентов от общего объема работ. В настоящее время завершен демонтаж дорожной одежды и тротуаров, проводится армирование консолей, готовятся к бетонированию подферменные площадки на опорах мостов.

По информации регионального министерства транспорта, срок окончания ремонта обоих мостов намечен на октябрь 2024 года. Задержек по графику не зафиксировали.

В целом в этом году по национальному проекту БКД в Новосибирской области планируется привести в нормативное состояние 99 объектов, включая 241 км дорог и 2100 погонных метров мостов.

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