В Новосибирской области завершился фестиваль ИТ-карьеры Cookie fest

В Новосибирской области завершился четвертый фестиваль ИТ-карьеры под названием Cookie fest.

Мероприятие, организованное правительством региона, собрало более 1 000 участников-соискателей и 40 компаний-работодателей из сферы информационных технологий.

Открытие фестиваля провел первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он подчеркнул важность подготовки кадров в ИТ-сфере для региона.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и ООО «Методология предпринимательства» с целью развития инновационных проектов и поддержки стартапов. Также состоялась дискуссия о цифровой трансформации бизнеса и битва стартапов Venture Games.

На фестивале присутствовали студенты ИТ-направлений из Донецкой Народной Республики, которые проходят стажировку в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ). Участники события приняли участие в различных мероприятиях, включая карьерный квест, мастер-классы, VR-активности, битву роботов и другие развлечения.

В выставочной зоне были представлены стенды 40 ИТ-компаний и цифровых экосистем, включая силовые ведомства и организаторов мероприятия — минцифра Новосибирской области и подведомственные учреждения, такие как Служба 112, Центр защиты информации, Центр цифровой трансформации и Центр информационных технологий.

Cookie fest проводится в рамках программы по популяризации ИТ-специальностей в Новосибирской области с целью поддержки талантливых специалистов, удовлетворения кадровых потребностей компаний, формирования отраслевого сообщества и разработки современных ИТ-решений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что железнодорожники досрочно завершили капитальный ремонт пути на главном ходу Транссиба в Новосибирской области.