Матч звезд КХЛ хотят организовать в Новосибирске на «Сибирь-Арене»

Вопрос об организации этого мероприятия активно обсуждается.

Хоккейный клуб «Сибирь» рассматривает возможность проведения матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

Генеральный директор команды Лев Крутохвостов объявил о этом на пресс-конференции. Он отметил, что вопрос активно обсуждается, но окончательного решения пока нет.

Матч звёзд КХЛ — ежегодное событие, где выступают лучшие игроки лиги и проводятся различные хоккейные шоу. В прошлом сезоне мероприятие прошло на «СКА» арене в Санкт-Петербурге.

Ранее Сиб.фм сообщал, что продажу алкогольного пива для болельщиков ХК «Сибирь» могут разрешить на новой Арене в Новосибирске.