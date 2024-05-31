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общество

Мужчина из Новосибирской области получил два года условно за срубленные березы

Фото: freepik.com

Суд приговорил тракториста-лесоруба к 2 годам лишения свободы условно.

В Ордынском лесничестве под Новосибирском вынесли приговор трактористу, обвиняемому в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Юрий Патрашков, управляя трактором, спилил в лесу 7 берёз без необходимого разрешения на заготовку леса. Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Ущерб государственному лесному фонду составил 239 597 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вынесли приговор 22-летнему тувинцу, «заплевавшему» Вечный огонь на «Монументе Славы».

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Игорь Кириченко
Журналист

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