В Новосибирске вынесли приговор 22-летнему тувинцу, плюнувшему в Вечный огонь на «Монументе Славы»

Инцидент произошел осенью прошлого года: мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

В Новосибирске вынесли приговор 22-летнему тувинцу, который ночью 23 ноября 2023 года «заплевал» Вечный огонь на Монументе Славы, а также совершил другие действия. Инцидент попал на видео, молодого человека быстро нашли. Известно, что 21-летний юноша был нетрезв, а на Монументе находился вместе с другом.

С сигаретой в зубах мужчина подошел к чаше с Вечным огнем, сделал несколько плевков и кинул в чашу с Вечным огнем монеты. Как сообщили в суде, тувинец также совершил «другие действия, оскверняющие символ воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества».

В результате ему дали год и восемь месяцев заключения в исправительной колонии общего режима.