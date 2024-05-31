МВД опросило подростков, которые издевались над мальчиком под Новосибирском

Сотрудники МВД опросили подростков, которые издевались над мальчиком под Новосибирском.

Напомним, что в социальных сетях поселка Тогучинского района Новосибирской области появилось видео, на котором видно, как подростки издеваются над учеником третьего класса, заставляя его стоять на коленях и извиняться.

Появилась информация о том, что подростков опросили. Физическая сила к пострадавшему мальчику не применялась, также не было обнаружено телесных повреждений.

Уточним, что Следственный комитет начал проверку издевательств.

Напомним, что в Новосибирской области детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам.