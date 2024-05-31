Новосибирский актер Прилучный подал в суд на экс-супругу из-за прав их детей

Новосибирский актер Павел Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Агату Муцениеце из-за прав их детей.

Актер Павел Прилучный, родом из Новосибирска, обратился в суд с иском к своей бывшей жене Агате Муцениеце. По информации с сайта судов общей юрисдикции Москвы, спор связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав.

8 мая 2024 года в электронной базе данных Головинского районного суда Москвы появилась информация о регистрации иска Прилучного П. В. к Прилучный А.

14 мая дело было принято к производству, и с этого дня его рассматривает судья.

Стороны договорились о встрече в понедельник, 3 июня 2024 года, в 14:00.

Напомним, что новосибирский актер Прилучный вместе с бывшей женой посетили выпускной сына.