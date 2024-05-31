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общество

Новосибирский гимнаст Иван Стретович, потерявший сына, поделился трогательными строками

Фото: личный архив Ивана Стретовича

Серебряный призер Олимпиады в Рио пережил смерть новорожденного сына и бабушки.

Олимпийский чемпион Иван Стретович, потерявший двоих близких родственников с разницей в 12 часов, поделился строками из стихотворения Валерия Брюсова.

«Нет, не жду я райского селенья, вод живых и золотых цветов, вечных хоров ангельского пенья, и блаженством зыблемых», — написал Стретович в микроблоге.

Пользователи сети поспешили поддержать 27-летнего спортсмена: 20 мая с разницей в 12 часов он потерял бабушку и сына. Ребенка его жена Екатерина потеряла при родах.

«Спасибо всем кто звонит и пишет, спасибо вам. Извините, я не могу ответить, но я вижу сколько вас и каждый пишет слова поддержки нам с Ирочкой», — обратился в день трагедии спортсмен к аудитории.

Женился спортсмен в 2020-ом году, на тот момент ему было 23 года. Детей у пары нет. Сейчас они переживают трагедию: сам Стретович подчеркнул, что они оба записались к психологу.

Фото Новосибирский гимнаст Иван Стретович, потерявший сына, поделился трогательными строками 2

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Дарья Лапина
Журналист

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