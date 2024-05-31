Политические последствия ареста депутата Игоря Украинцева: как дело о взятке повлияет на выборы в горсовет Новосибирска

31 мая Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения депутату горсовета Игорю Украинцеву, обвиняемого в получении взятки. Как уголовное дело повлияет на политическую обстановку в местном органе госвласти – рассказывает обозреватель Сиб.фм Александр Борисов.

30 мая в Новосибирске стало известно о задержании экс-кандидате в мэры Новосибирска, депутата горсовета Игоря Украинцева. По версии следствия, его обвиняют в получении взятки от представителей компании-застройщика «за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов через СМИ». Сумма оценивается в 3,5 млн рублей. 31 мая Центральный районный суд Новосибирска избрал ему меру пресечения Игорю Украинцеву – арест до 29 июля.

Политическая карьера Игоря Украинцева

Игорь Украинцев в политике с 2013 года. Он был депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался соцпроектами. Через пять лет ЛДПР выдвинула его кандидатом в губернаторы области, где он занял второе место. В 2017 он вернулся в Новосибирск по семейным обстоятельствам. В столице Сибири политик стал руководителем общественного клуба, ориентированного на развитие микрорайона «Стрижи». В 2018 году основал волонтерский отряд под названием «Зеленая дружина». Через год возглавил Новосибирское отделение Российской экологической партии «Зеленые». В 2020 году занял пост директора по развитию социальных проектов ГК «Стрижи». Приоритетом работы в этой должности является разработка и продвижение проектов строительства новых объектов образования, здравоохранения культуры и спорта, а также реконструкция действующих. В 2024 году он баллотировался на пост мэра Новосибирска, где вышел в финал с действующим главой Максимом Кудрявцевым.

Сценарий развития события

Громкий арест депутата Игоря Украинцева наверняка повлияет на расклад сил в горсовете. Последствия для новосибирской политики могут отразится на выборах, которые состоятся в следующем году. Один из очевидных вариантов развития событий – политическая группа, подконтрольная депутату Заксобрания региона Илье Полякову «Лига эффективности», лишится лидера в муниципальном органе власти. Игорь Украинцев всегда был главным рупором «Лиги эффективности» в горсовете, а весной 2024 года – одним из самых активных депутатов. С ним связано несколько громких скандалов. Например, после проведения пикета 7 апреля в защиту озеро «Жемчужина» в сети появилось видео нападения помощника Украинцева на журналиста оппозиционного телеканала. Также он баллотировался в мэры Новосибирска. Напомним, что в финал вошли двое кандидатов – Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев. Депутат горсовета от партии «Зелёные» занял второе место.

После задержания Украинцева 30 мая ряд телеграм-каналов распространяли информацию о том, что уголовное дело о взятке «бьёт» по региональному отделению партии «Новые люди». Игорь Украинцев начал активно сотрудничать с ней в 2021 году. Совместно с партией он собирал подписи за отставку бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя, но «провалил дело». Тогда секретарь новосибирского отделения «Новых людей», депутат Заксобрания Дарья Карасева, позировала на совместных фото с Украинцевым. Пост был опубликован в официальной группе партии.

«Мы собрали 60 000 подписей за отставку мэра. Именно столько нужно для продолжения процедуры отзыва по Уставу Новосибирска. Сейчас судимся с горизбиркомом. Там отказались регистрировать нашу инициативу, ссылаясь на то, что мэр лично не проигрывал суды. Судебные решения в отношении структурных подразделений администрации они отказались засчитывать, хотя их накопилось несколько десятков», – писала в сентябре 2021 года Дарья Карасева.

Практически сразу после того, как Игорь Украинцев вышел из партии «Зеленые», в политических кругах заговорили о возможном союзе политика с «Новыми людьми», предрекая появление этой фракции в Совете депутатов города Новосибирска.

Впрочем, «Новые люди» сделали большой шаг к будущей фракции в горсовете. Игорь Украинцев покинул пост регионального руководителя «Зеленых», чем подкрепил настойчивые слухи о предстоящем слиянии депутатской группы Ильи Полякова с партией Андрея Нечаева. Если так и произойдет, после выборов 2025 года «Новые люди» смогут стать в городском Совете второй политической силой, способной превзойти по численности и влиянию и КПРФ, и ЛДПР», писал телеграм-канал «Горводоканал» 24 мая.

Тогда секретарь новосибирского отделения «Новых людей», депутат Заксобрания Дарья Карасева, позировала на совместных фото с Украинцевым. Пост был опубликован в официальной группе партии.

Сегодня Центральный районный суд отправил Игоря Украинцева в СИЗО на два месяца. На таком фоне намерение блокироваться с ним скорее бросает тень политической неразборчивости на партию «Новые люди», чем сулит бонусы. А перспектива получить влияние в новосибирском горсовете через «Лигу эффективности», выглядит весьма сомнительно.

Уголовное дело Игоря Украинцева прибавляет непредсказуемости избирательной кампании 2025 года, когда предстоит обновление власти не только в Совете депутатов города Новосибирска, но и в Законодательном собрании Новосибирской области.