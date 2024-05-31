Президент РФ Путин вручил космонавту из Новосибирска звезду Героя России

Владимир Путин вручил космонавту из Новосибирска Анне Кикиной звезду Героя России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил ордена, медали и награды Героям России и Героям труда в Кремле.
Среди награжденных стала космонавт из Новосибирска Анна Кикина.
Напомним, что в апреле 2024 года был подписан указ о присвоении Анне почетного звания за мужество и героизм, проявленный во время длительной космической экспедиции на МКС.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская космонавт Кикина не могла ходить 4 дня после полета в космос.