СК завершил расследование дела об убийстве новорожденного ребенка под Новосибирском

Следственный комитет завершил расследование дела по факту убийства новорожденного ребенка под Новосибирском.

Болотнинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Болотнинского района. Она обвиняется в убийстве матерью новорожденного ребенка.

По данным следствия, в конце февраля 2024 года, находясь в жилом доме в одном из сел Болотнинского района, обвиняемая родила жизнеспособного ребенка. После этого она поместила его в ведро, которое вынесла на неотапливаемую веранду. Тело младенца без признаков жизни обнаружили 11 марта.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что в Новосибирске арестовали экс-кандидата в мэры Игоря Украинцева по делу о взятке.