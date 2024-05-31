Стали известны все выплаты на детей в 2024 году в Новосибирске

Перечень выплат на детей в 2024 году опубликовали в Новосибирске.

На сайте Социального фонда России по Новосибирской области опубликовали список выплат и пособий на детей в 2024 году. Уже более 270 тысяч детей и будущих мам получили социальную поддержку на более чем 16 миллиардов рублей.

По данным СФР, с 2007 года материнский капитал был предоставлен более 280 тысячам семей региона, в этом году сертификаты получили 4,6 тысячи. Общая сумма, направленная на маткапитала, составила 90 миллиардов рублей.

С 1 февраля текущего года был проиндексирован данный вид выплат — его размер на первого ребенка составил 630 380 рублей. Столько же полагается семьям с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год.

Семьи, в которых родился второй и последующие дети, получат 833 024 рублей, если до их рождения право на маткапитал не было использовано, а родителям, у которых появился второй ребенок и которые уже получали сертификат, будет выплачено 202 643 рублей.

Напомним, что в России планируют ввести выплату женщинам за рождение детей до 25 лет.