Трясогузки «захватили» «Ниву» новосибирца, организовав под капотом машины гнездо

Шесть птенцов уже вылупились, сообщает сибиряк, называющий себя «многодетным отцом».

Житель Новосибирска в начале мая рассказал, что капот его «Нивы» был захвачен трясогузками. Тогда он не скрывал свой восторг и удивление.

«На протяжении двух недель наблюдаю строительство недвижимости под капотом своей Нивы, на сегодняшний день объект сдан и постепенно заселяется. Таким образом неожиданно стал претендентом на многодетного отца», — сообщал сибиряк.

Спустя чуть больше двух недель сибиряк заявил, что шесть птенцов уже вылупились. Мужчина лишь наблюдает за процессом, какой-либо помощи птицам не требуется.

«Свершилось чудо, наконец-то вылупились птенчики трясогузки. Всего 6 новорождённых жителей и чувствуют они себя хорошо. Живую прикормку мама распределяет сама, я только периодически её обновляю раз в два три дня. Маленькая баночка заканчивается за день», — говорится в сообщении сибиряка.

«Очень добрый пост. Приятно читать, приятно слушать. Всем подняли настроение. Побольше бы таких людей с добрым сердцем», — подчеркивают интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что маленького манула из новосибирского зоопарка назвали Анечкой.