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общество

В Новосибирске 16 новых троллейбусов выйдут на маршрут №7 с 1 июля

Фото: мэрия Новосибирска

Троллейбусы будут ходить по более продленному маршруту «Новосибирский автовокзал-Главный» на Гусинобродском шоссе.

В Новосибирске 16 новых троллейбусов прошли техническую приемку. Уже через месяц они выйдут на маршрут «Новосибирский автовокзал-Главный» на Гусинобродском шоссе, сейчас троллейбусы ходят до остановки Лазурная.

Известно, что троллейбусы были изготовлены в «Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе».

Общий объем партии — 49 штук, остальные 33 троллейбуса выйдут на маршрут в середине осени — до 1 ноября.

Напомним, что модель «Горожанин» имеет увеличенный автономный ход до 20-30 км. Это позволяет продлевать маршруты на участки, где нет контактной сети и тяговых подстанций.

Накануне синоптики сообщали, что в Новосибирской области июнь начнется с заморозков до -3 градусов.

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Дарья Лапина
Журналист

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