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общество

В Новосибирске депутат горсовета Игорь Украинцев стал фигурантом дела о взятках

Фото: скриншот с видео СК по Новосибирской области

Депутата горсовета Игоря Украинцева задержали по делу о взятках.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирска, в отношении депутата горсовета Игоря Украинцева возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

По предварительным данным, в период с осени 2022 года по зиму 2023 года Украинцев получал финансовое вознаграждение от руководителя строительной организации.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что новосибирский депутат Украинцев уходит с поста главы отделения «Зеленых».

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Валерия Митрохина
Журналист

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