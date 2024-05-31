В Новосибирске депутат горсовета Игорь Украинцев стал фигурантом дела о взятках

Депутата горсовета Игоря Украинцева задержали по делу о взятках.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирска, в отношении депутата горсовета Игоря Украинцева возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

По предварительным данным, в период с осени 2022 года по зиму 2023 года Украинцев получал финансовое вознаграждение от руководителя строительной организации.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что новосибирский депутат Украинцев уходит с поста главы отделения «Зеленых».