В Новосибирске мама собрала с родителей почти 300 тысяч на выпускной в детсаду и исчезла

Мама из Новосибирска собрала с родителей почти 300 тысяч рублей на выпускной в детском саду, а затем исчезла.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», в одном из детсадов Новосибирска женщина, входившая в родительский комитет, собирала деньги на выпускной для группы, а после исчезла.

Инцидент случился в Дунаевском жилмассиве. Одна из мам четыре года собирала деньги с других родителей на различные нужды для детей.

Осенью 2023 года она сказала, что необходимо готовиться к выпускному группы. Так как ей доверяли, родители скидывались на праздник, не беспокоясь об этом. Общая сумма составила 298 тысяч рублей.

Весной женщина сообщила, что уезжает со своими детьми в санаторий, и пропала.

Уже в мае родители осознали, что никакого праздника не будет: не была забронирована площадка, аниматоры.

«Она находилась всё это время в группе, всё читала. И когда поняла уже, что, всё, раскрыли всю эту ситуацию, начала отвечать, что «тяжёлая жизненная ситуация, прошу понять и простить, деньги всем верну до копейки», — пишет телеграм-канал со ссылкой на родителей.

В данный момент составлено заявление в полицию.

Напомним, что в Новосибирске хотят построить школу почти за 2 млрд рублей.