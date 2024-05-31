В Новосибирске на 9% повысили средние предлагаемые зарплаты выросли

С марта по май текущего года средние предлагаемые зарплаты в Новосибирске выросли на 9%, достигнув более 57,6 тыс. рублей. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на данные «Авито Работа».

Наибольший рост средних предлагаемых зарплат отмечен среди директоров магазинов (+84%, до 73,7 тыс. рублей), промоутеров (+78%, до 43,7 тыс. рублей) и мастеров по ремонту бытовой техники (+66%, до 104,4 тыс. рублей).

Спрос на специалистов также изменился. Весной 2023 года число вакансий для водителей прочей спецтехники увеличилось в 7,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, со средним предложением зарплаты в 93,4 тыс. рублей. Водители газели стали востребованнее в 6,8 раза, средняя зарплата составила около 74,6 тыс. рублей. Стикеровщики стали востребованнее в 5,2 раза, со средним предложением по зарплате более 59,7 тыс. рублей.

По словам Анны Осьмак, руководителя направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работа, рост зарплат для директоров магазинов объясняется нехваткой опытных управленцев на массовом рынке торговых сетей. Повышение зарплат промоутеров связано с подготовкой к летнему сезону, а мастера по ремонту бытовой техники пользуются постоянным спросом из-за их квалификации и узкой специализации.

Осьмак также отметила, что увеличение числа вакансий для водителей спецтехники, водителей газели и стикеровщиков связано с общим дефицитом кандидатов в этих областях, что особенно актуально для развивающихся отраслей, таких как логистика и строительство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вырос спрос на «серые» зарплаты.