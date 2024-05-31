В Новосибирске вырос спрос на «серые» зарплаты

Соискатели на собеседовании иногда сами просят, чтобы зарплаты им выдавали наличными в конвертах.

В Новосибирске растёт интерес к работе с «серой» заработной платой. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

На собеседованиях некоторые соискатели просят получать зарплату наличными в конвертах. Это связано с желанием скрыть доходы от кредиторов.

Директор одной из торговых компаний отмечает, что раньше этим пользовались неплательщики алиментов, а сейчас – те, у кого есть задолженности по кредитам и подвергаются списаниям денег по решению суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском на главу Краснозерского района Семенову возбудили уголовное дело.