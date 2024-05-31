В Новосибирске назвали Лунный календарь на июнь-2024

Назван Лунный календарь в Новосибирске.

По данным астрологического прогноза, Растущая Луна ожидается с 7 по 21 июня, Полнолуние состоится 22 июня, а Убывающей Луна — с 23 по 30 июня 2024 года. Благодаря этим датам огородники смогут заняться посадкой и посевом на дачных участках.

Таким образом, 1-3 июня — дата, благоприятная для посадки и посева корнеплодов, луковичных и клубневых культур, 11-13 июня — благоприятно для посадки и посева фруктовых деревьев и ягодных кустарников, а также декоративных растений, 19-21 июня — благоприятно для посадки и посева овощей, зелени и цветов и 27-29 июня — благоприятно для посадки и посева растений, требующих длительного периода вегетации.

Напомним, что в Новосибирской области назвали самые грибные места региона.