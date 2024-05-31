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общество

В Новосибирске поликлиника №2 получила одобрение Госстройнадзора

Фото: Инспекция государственного строительного надзора НСО

Здание Городской поликлиники №2 в Октябрьском районе Новосибирска получило одобрение от инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Это вторая по концессии возводимая поликлиника, которая в ближайшее время будет введена в эксплуатацию.

Здание, расположенное на ул. Виталия Потылицына, соответствует требованиям проектной документации, утвержденной инспекцией государственного строительного надзора. Отмечается, что объект строительства находился под постоянным контролем инспекции на всех этапах работ, начиная с 2021 года.

Поликлиника представляет собой пятиэтажное здание общей площадью 12 400 квадратных метров, рассчитанное на 939 посещений в смену. Здесь будут функционировать взрослое и детское отделения, женская консультация, оснащенные современным оборудованием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском отремонтируют к октябрю два моста через реку Верх-Тула.

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Игорь Кириченко
Журналист

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