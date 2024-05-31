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общество

В Новосибирске продлится магнитная буря до 1 июня

Фото: Сиб.фм

Магнитная буря продлится до 1 июня.

Как сообщили специалисты солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня в Новосибирской области ожидается магнитная буря в период с 15:00 до 20:00 по местному времени – ее уровень составит G3, что является сильным и может сказаться на состоянии людей.

Отмечается, что магнитная буря может продолжиться и на следующий день, 1 июня.

Специалисты просят местных жителей следить за своим здоровьем в этот период, стараться больше отдыхать, находиться на свежем воздухе и не провоцировать стресс.

Ранее Сиб.фм писал, что стал известен прогноз погоды на 1 июня в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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