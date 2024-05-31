В Новосибирске суд постановил приговор по делу о гибели студента-практиканта

27 мая Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Таскаева.

Таскаев обвинялся в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть практиканта на вагоносборочном участке Вагонного ремонтного депо Инская 12 июля 2022 года.

Суд признал Таскаева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил.

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