сегодня
31 мая, 22:10
пробки
2/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 90.19 | eur 97.79
сегодня
31 мая, 22:10
пробки
2/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 90.19 | eur 97.79
сегодня 20:40
общество

В Новосибирске в сквере им. Сибиряков-Гвардейцев отремонтируют сеть тропинок за 20,5 млн

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

МАУ «Горзеленхоз» в Новосибирске объявило о поиске подрядчика для ремонта дорожно-тропиночной сети в сквере им. Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе города.

Заявка на участие в аукционе была размещена на сайте госзакупок 31 мая.

Победитель аукциона должен выполнить демонтажные и земляные работы до 15 сентября текущего года на территории сквера. После этого необходимо уложить бетонные бордюрные камни и серую брусчатку, а также провести другие работы в соответствии с проектом. Все покрытия должны быть выполнены с уклоном для отвода воды и находиться на одном уровне с бортовым камнем.

Подрядчик должен также учесть необходимость пандусов для маломобильных групп населения. Гарантия на выполненные работы должна составлять 3 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 10 июня. Начальная цена контракта составляет 20 496 679 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске поликлиника №2 получила одобрение Госстройнадзора.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в