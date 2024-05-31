В Новосибирске в сквере им. Сибиряков-Гвардейцев отремонтируют сеть тропинок за 20,5 млн

МАУ «Горзеленхоз» в Новосибирске объявило о поиске подрядчика для ремонта дорожно-тропиночной сети в сквере им. Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе города.

Заявка на участие в аукционе была размещена на сайте госзакупок 31 мая.

Победитель аукциона должен выполнить демонтажные и земляные работы до 15 сентября текущего года на территории сквера. После этого необходимо уложить бетонные бордюрные камни и серую брусчатку, а также провести другие работы в соответствии с проектом. Все покрытия должны быть выполнены с уклоном для отвода воды и находиться на одном уровне с бортовым камнем.

Подрядчик должен также учесть необходимость пандусов для маломобильных групп населения. Гарантия на выполненные работы должна составлять 3 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 10 июня. Начальная цена контракта составляет 20 496 679 рублей.

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