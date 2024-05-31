В Новосибирске за 17,7 млн рублей продают квартиру с нежно-розовым холодильником

Площадь жилья составляет 71,4 квадратных метров.

На сайте объявлений появилось предложение о продаже квартиры по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 128 в Новосибирске за 17,7 млн рублей.

Жилье находится в 16-этажном доме. Его площадь составляет 71,4 квадратных метров.

Автор объявления отмечает наличие творческого дизайна в квартире, так как комнаты обставлены разноцветной мебелью. Также есть нежно-розовый холодильник и ракушки на подоконнике.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу квартиру с золотыми стенами за 28 млн.