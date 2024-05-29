В Новосибирске выставили на продажу квартиру с золотыми стенами за 28 млн

В Новосибирске продается квартира с золотыми стенами.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести квартиру на территории военного санатория «Ельцовка» в Новосибирске с золотыми стенами. За нее просят 28 миллионов рублей.

Автор поста пишет, что ремонт был выполнен по дизайн-проекту. В квартире увеличены окна, дом кирпичный и находится на территории леса.

Площадь кухни — 35 квадратных метров. Она соединена с гостиной и обеденной зоной. Квартира содержит пять комнат, в одной из ванных обустроили сауну.

Напомним, что в новосибирском доме-памятнике архитектуры продают квартиру за 22 млн.